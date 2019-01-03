بالفيديو.. وقفة احتجاجية وسط العاصمة الأردنية عمان

نفذ مواطنون أردنيون، وقفة احتجاجية على السياسات الحكومية وسط العاصمة عمان، مطالبين بمحاربة الفساد والفاسدين، وإلغاء فرق أسعار الوقود، وكذلك الإبقاء على دعم الخبز.

وطالب المشاركون في الوقفة، بالإفراج عن "معتقلي الحراك"، وبإسقاط قانوني ضريبة الدخل والجرائم الإلكترونية، وكذلك بمحاربة الفساد وملاحقة الفاسدين، وإلغاء بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء، والإبقاء على دعم الخبز.

وفي سياق متصل، عملت فرق مختصة من مديرية الأمن العام بمسح شامل لتأمين سلامة المشاركين في موقع الفعالية المقامة.

من جانبها، أكدت الحكومة الأردنية، على أنها شرعت بخطوات عملية من أجل تجفيف حاضنة الفساد ومنابعه من خلال مجموعة من التشريعات، مثل قانون الكسب غير المشروع، وشدد رئيس الوزراء عمر الرزاز على أن حكومته ملتزمة "بعدم إغلاق أي ملف فساد حتى وصوله لنهايته".

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وأوقفت السلطات الأمنية في المملكة 17 ناشطا شاركوا في مظاهرة مطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية في المملكة وسط العاصمة عمّان في ديسمبر الماضي، وذلك بتهمة "إثارة الشغب".

وشارك في مظاهرة نظمت في ديسمبر 2017 نحو ألف شخص أعربوا عن احتجاجهم على قانون ضريبة الدخل المثير للجدل ومشروع قانون الجرائم الإلكترونية، الذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب لإقراره.

alghad.com

المصدر: RT + الغد الأردني