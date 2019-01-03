مصر.. ضبط شبكة تتاجر في العقاقير المخدرة

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية في مصر من ضبط تشكيل عصابي في محافظة الأقصر، يتاجر في العقاقير المخدرة.

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ويتكون التشكيل من مسؤول في الشركة المصرية لتجارة الأدوية، وطبيب تخدير في أحد المستشفيات الحكومية، ومدير مركز طبي في الأقصر لقيامهم بالاتجار في العقاقير المخدرة.

وكشفت أن المتهمين ألقي القبض عليهم، خلال صنعهم أختاما ودفاتر طبية بأسماء وهمية تمكنهم من الاستيلاء على العقاقير المخدرة الموجودة بحوزتهم بحكم وظائفهم وبيعها في السوق المحلية، وضُبطت بحوزتهم كميات ضخمة من تلك العقاقير، ومبالغ مالية كبيرة، وسيعرضون على النيابة العامة لاستكمال تحقيقاتها.

وتشن مصر حملة كبيرة على الفساد، وأعلنت خلال الأشهر الماضية عن القبض على مجموعة كبيرة من المسؤولين، أبرزها رئيس حي مصر القديمة، أمس الأربعاء، متلبسا بتسلم رشوة كبيرة.

المصدر: الوطن