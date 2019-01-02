مصدر لـRT : إلقاء القبض على رئيس حي مصر القديمة

أفادت مصادر خاصة لـRT أن السلطات المصرية القت القبض على رئيس حي مصر القديمة.

وأشارت المصادر إلى أن عملية اعتقال رئيس الحي جاءت على خلفية شبهات بتلقيه رشوة بقيمة مليون جنيه.

وأطلق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الشهر الماضي، المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019 - 2022 خلال فعاليات منتدى إفريقيا 2018، وذلك استكمالا للمرحلة الأولى التي تم إطلاقها في العام 2014.

المصدر: RT