وزير خارجة بريطانيا: الأسد سيبقى في السلطة لبعض الوقت
Reuters
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عبر وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت عن اعتقاد لندن بأن الرئيس السوري بشار الأسد سيبقى في السلطة "لبعض الوقت".
وشدد هانت، في حديث لقناة "سكاي نيوز"، على أن لندن لا تزال تعتقد أن الأسد يمثل عقبة أمام إحلال السلام في سوريا، قائلا: "موقف بريطانيا يكمن في أننا لن نحقق سلاما دائما في سوريا مع هذا النظام (الذي يقوده الأسد)".
وأضاف: "لكن للأسف نعتقد بالفعل أنه سيبقى في المكان لبعض الوقت بسبب الدعم الذي يتلقاه من روسيا".
وتابع هانت بالقول إن روسيا حصلت على مجال نفوذ جديد في المنطقة من خلال دعمها للسلطات السورية، وأشار إلى أن موسكو تتحمل مسؤولية ضمان السلام في سوريا لكونها تدعم دمشق.
المصدر: رويترز
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