وزير مصري أسبق يكشف عن "كارثة" ارتكبها السادات.. ويؤكد: الأمة أصبحت سلفية الوعي (فيديو)

قال وزير الثقافة المصري الأسبق جابر عصفور، إن "العالم يسير بخطى سريعة للأمام، ونحن نرجع للخلف".

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وأضاف في حديث لقناة TeN أن "الرئيس الراحل أنور السادات كان يرى أن المعارضين لسياساته هم اليساريون، فتحالف مع أمريكا وأطلق القوى اليمينية، وارتكب كارثة بإطلاق سراح الإخوان المسلمين من السجون".

وتابع أن "العقل المصري بعدها تدرج وأصبح هناك تديين لكل شيء، حتى التحية تحولت لـ"السلام عليكم" بدلا من صباح الفل والورد والخير، مؤكدا أن الأمة أصبحت سلفية الوعي".

المصدر: يوتيوب