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عودة أكثر من ألف لاجئ سوري إلى بلادهم في يوم واحد

أخبار العالم العربي

عودة أكثر من ألف لاجئ سوري إلى بلادهم في يوم واحد
AFP KHALIL MAZRAAWI
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أفاد المركز الروسي لاستقبال وتوزيع اللاجئين السوريين اليوم الخميس، بأن أكثر من ألف لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال المركز، إن 1023 لاجئا عادوا ومعظمهم من النساء والأطفال قادمين من لبنان عبر جديدة يابوس وتلكلخ، فيما عاد 671 عبر معبر نصيب قادمين من الأردن.

وأضاف المركز أنه منذ 18 يوليو 2018، عاد 86537 لاجئا سوريا إلى بلادهم.

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وأشار إلى أن 28 شخصا عادوا إلى الغوطة الشرقية في ريف دمشق خلال الـ24 ساعة الماضية، إضافة إلى 169 عادوا إلى محافظات دير الزور ودمشق وحمص.

وأضاف أن وحدات الهندسة التابعة للجيش السوري تابعت بدعم روسي عمليات نزع الألغام، وخلال الـ24 ساعة الأخيرة، أزالت الألغام من أكثر من 11 هكتارا في عدة مناطق من محافظات دمشق والقنيطرة وحمص، كما أبطلت 32 عبوة ناسفة تركها الإرهابيون.

المصدر: نوفوستي

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