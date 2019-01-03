وصول الرئيس العراقي إلى أنقرة في أول زيارة لتركيا بعد تنصيبه
وصل الرئيس العراقي برهم صالح اليوم الخميس إلى مطار "أسن بوغا" في العاصمة التركية أنقرة، بزيارة رسمية هي الأولى له من نوعها منذ تنصيبه رئيسا لبلاده.
وذكرت وكالة "الأناضول" التركية أن صالح سيلتقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ومن المتوقع أن يبحث الرئيسان العلاقات الثنائية بجميع جوانبها، وإمكانات تطوير التعاون في مختلف المجالات.
الرئيس العراقي يصل أنقرة في زيارة رسمية#العراق#تركياhttps://t.co/9B1ccZY8Gypic.twitter.com/tb8Nt4xE3c— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) ٣ يناير ٢٠١٩
الرئيس العراقي يصل #أنقرة في زيارة رسمية— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) 3 января 2019 г.
من المقرر أن يلتقي #صالح في إطار زيارته الرئيس التركي #أردوغان، في المجمع الرئاسي بأنقرةhttps://t.co/9B1ccZY8Gypic.twitter.com/deIkfM4OEJ
المصدر: الأناضول