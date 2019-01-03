وصول الرئيس العراقي إلى أنقرة في أول زيارة لتركيا بعد تنصيبه

وصل الرئيس العراقي برهم صالح اليوم الخميس إلى مطار "أسن بوغا" في العاصمة التركية أنقرة، بزيارة رسمية هي الأولى له من نوعها منذ تنصيبه رئيسا لبلاده.

وذكرت وكالة "الأناضول" التركية أن صالح سيلتقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ومن المتوقع أن يبحث الرئيسان العلاقات الثنائية بجميع جوانبها، وإمكانات تطوير التعاون في مختلف المجالات.

المصدر: الأناضول