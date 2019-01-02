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أرقام رسمية: العام 2018 شهد 8 هجمات "هزيلة" في مصر مقابل 222 في 2014

أخبار العالم العربي

أرقام رسمية: العام 2018 شهد 8 هجمات
Sputnik
الجيش المصري
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أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، تقريرا لملخص ما قام به الجيش المصري في عام الماضي 2018 الذي وصفته بأنه "عام احتضار الإرهاب في مصر".

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وأكدت الهيئة في تقرير لها أن العملية الأمنية "سيناء 2018"  نجحت تماما في إجهاض الهجمات، حيث شهد العام المنصرم 8 عمليات وصفتها بـ"الهزيلة"، مقابل 222 عملية في 2014.

ويلفت التقرير إلى "تغيرات وتحولات كبيرة ورئيسية" بخصوص هذا الملف، تقع كلها تحت عنوان عريض وهو "تراجع الإرهاب ودخوله مراحله النهائية"، وحدد الملامح الأساسية لذلك الإنجاز في ثمانية ملامح أساسية.

وتضمنت الملامح بشكل مختصر، "فشل خطة الإرهاب الرامية إلي خلق حالة من الخوف والهلع والاضطراب بين المصريين، وأن العملية الشاملة التي يقودها الجيش المصري ضد التنظيمات والجماعات الإرهابية كان من نتيجتها التراجع الكبير في نشاطاتها وبالتالي في عدد عملياتها الإرهابية، فالحصيلة النهائية لها في عام 2018 كانت الأقل طوال السنوات الخمس السابقة".

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وتمكنت القوات من استهداف العديد من قيادات الصفين الأول والثاني بتنظيم بيت المقدس "ولاية سيناء"، مثل قائد التنظيم أبو أسامة المصري والعديد من قيادات الصف الأول ومنهم خيرت سامي السبكي المسؤول الإداري بالتنظيم، ومحمد جمال مسؤول الهيئة الإعلامية للتنظيم، وهو ما أثر بشكل مباشر علي بنية التنظيم من حيث الفاعلية والقدرة علي تنفيذ العمليات.

المصدر: أخبار اليوم

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