الدفاع السورية: انسحاب نحو 400 مقاتل كردي من منبج إلى شاطئ شرق الفرات

أفادت وزارة الدفاع السورية بانسحاب نحو 400 مقاتل كردي، اليوم الأربعاء، من منطقة مدينة منبج في محافظة حلب شمال سوريا.

وقالت الوزارة، في بيان مقتضب نشرته على حسابها في موقع "فيسبوك": "تنفيذا لما تم الاتفاق عليه لعودة الحياة الطبيعية إلى المناطق في شمال الجمهورية العربية السورية بدءا من الأول من كانون الثاني لعام 2019 قامت قافلة من الوحدات القتالية الكردية تضم أكثر من 30 سيارة بالانسحاب من منطقة منبج متجهة إلى الشاطئ الشرقي لنهر الفرات".

وأوضحت الوزارة أن القافلة توجهت إلى شرق الفرات عبر منطقة كارا كوزاك الواقعة على بعد 25 كيلومترا من شمال شرق منبج، مبينة أن المعلومات المتوفرة تفيد بأن عدد المقاتلين الأكراد المنسحبين بلغ حتى الآن ما يقارب 400 شخص.

ونشرن وزارة الدفاع السورية شريط فيديو قالت إنه يظهر عملية انسحاب المقاتلين الأكراد من المنطقة.

المصدر: RT