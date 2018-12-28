فيديوهات وصور توثق لحظة دخول الجيش السوري منبج وأخرى من داخل المدينة

نشرت قناة "الإخبارية" الرسمية في سوريا مجموعة فيديوهات وصور قالت إنها توثق عملية دخول وحدات الجيش السوري إلى مدينة منبج بمحافظة حلب شمال البلاد.

وتظهر الفيديوهات مئات العسكريين السوريين وعشرات العربات التابعة للجيش بالإضافة إلى عدة دبابات على ناقلات عسكرية، خلال لحظات توجه هذه الوحدات إلى منبج أو الدخول إليها. حسب القناة.

كما توثق أشرطة مصورة أخرى الشوارع التجارية داخل المدينة بعد دخول العسكريين السوريين إليها.

وأعلنت القيادة العامة للجيش السوري، اليوم، أن قواتها دخلت مدينة منبج شمال البلاد قرب الحدود التركية، ورفعت العلم الوطني فيها.

وجرى ذلك بعد أن انسحبت من المدينة "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي سيطرت سابقا عليها عام 2016 ودعت اليوم الجيش السوري للدخول إلى المنطقة على خلفية استعدادات القوات التركية لشن عملية عسكرية واسعة شمال وشرق سوريا ضد المسلحين الأكراد.

لكن التحالف الدولي المناهض لـ"داعش" بقيادة الولايات المتحدة قال في بيان، مساء الجمعة، إن التقارير حول انتشار الجيش السوري في المدينة غير صحيحة.

فيما تحدثت مصادر أخرى بينها مسؤولون أكراد و"المرصد السوري لحقوق الإنسان" عن انتشار وحدات الجيش السوري على مشارف منبج التي قالت إنها لم تدخلها بعد، كما لفتت بعض التسريبات إلى أن الولايات المتحدة لم تنه حتى الآن بالكامل وجودها العسكري في المدينة .

المصدر: الإخبارية السورية + وكالات





