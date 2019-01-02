رسميا.. الكشف عن مصير قارب إماراتي فقد في مياه إيران الإقليمية

ذكرت الخارجية الأردنية أن قارب الصيد الإماراتي المفقود الذي كان على متنه 3 أردنيين ومصريان اثنان وإماراتي احتجزته البحرية الإيرانية بعد دخوله بالخطأ إلى المياه الإقليمية الإيرانية.

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وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، ماجد القطارنة، في بيان صدر عنه اليوم الأربعاء: "الخارجية الإيرانية قد أعلمت سفارتنا في طهران منذ يوم أمس الثلاثاء بوجود 3 أردنيين، احتجزوا في المياه الإقليمية الإيرانية دخلوها بطريق الخطأ أثناء قيامهم برحلة صيد بحري في المياه الإماراتية مع أصدقاء لهم من جنسيات عربية أخرى".

وأشار القطارنة إلى أن الخارجية الأردنية تواصلت لهذا الأمر مع الجانب الإيراني "الذي أكد أن المواطنين الثلاثة يتمتعون بصحة جيدة ويتلقون معاملة حسنة وأن عملية احتجازهم ستكون قصيرة، وسيعرضون على محكمة في مدينة بندر لينك الواقعة في جنوب غرب إيران".

وأضاف المتحدث أن السفارة الأردنية قد تلقت اتصالا هاتفيا صباح الأربعاء من أحد المواطنين المحتجزين، مؤكدا أنهم بصحة جيدة ويتلقون معاملة حسنة من قبل السلطات الإيرانية وأنه سيترتب عليهم دفع غرامة وتقديم كفالة قانونية للمحكمة تمهيدا لإطلاق سراحهم.

وتابع المسؤول الأردني أنه "بناء على ذلك قامت السفارة بالتواصل مع الخارجية الإيرانية للاستفسار عن تفاصيل هذه الإجراءات والتي ستقوم السفارة بترتيبها بالتنسيق مع السلطات الرسمية الإيرانية للإفراج عنهم وعودتهم سالمين بأسرع وقت ممكن".

وفي 30 ديسمبر الماضي أكدت الخارجية الأردنية فقدان الاتصال بقارب صيد إماراتي يحمل على متنه 6 أشخاص هم 3 أردنيين، ومصريان، وإماراتي، منذ 27 من الشهر ذاته، وذكرت أن الإمارات طلبت من إيران المساعدة في البحث عن المفقودين.

وأوضحت أن الاتصال بالقارب فقد بعد خروجه من شواطئ الإمارات، التي وجهت سلطاتها رسالة إلى إيران للاستفسار عن القارب.

المصدر: وسائل إعلام أردنية