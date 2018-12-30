الإمارات تطالب إيران بالمساعدة في العثور على قارب مفقود

أكدت الخارجية الأردنية فقدان الاتصال بقارب صيد إماراتي يحمل على متنه 6 أشخاص بينهم 3 أردنيون، منذ الخميس الماضي، وذكرت أن الإمارات طلبت من إيران المساعدة في البحث عن القارب.

وصرح الناطق باسم الخارجية الأردنية، ماجد القطارنة، في بيان، بأن "الوزارة ممثلة في إدارة الشؤون القنصلية ومن خلال سفارتنا في أبو ظبي والقنصلية العامة في دبي علمت بفقدان الاتصال مع قارب صيد إماراتي يحمل على متنه 3 مواطنين أردنيين بالإضافة إلى إماراتي، ومصريين، منذ مساء الخميس" الماضي.

وأشار القطارنة إلى أن السلطات المعنية في دولة الإمارات العربية المتحدة بحثت عن القارب، وحددت، آخر نقطة بحرية وصل إليها، وطلبت من الجانب الإيراني إمكانية المساعدة في البحث عن المفقودين".

كما وجهت الوزارة الأردنية، حسب المتحدث باسمها، سفارتها في طهران لمخاطبة وزارة الخارجية الإيرانية لمتابعة الموضوع، كما خاطبت السفارة الإيرانية في عمان لنفس الغاية.

بدوره، قال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الأردنية إن الاتصال بالقارب فقد بعد خروجه من شواطئ الإمارات، التي وجهت سلطاتها رسالة إلى إيران للاستفسار عن القارب.

وأشار المسؤول إلى أن الخارجية الأردنية أبلغت بأن القارب قد يكون دخل إلى المياه الإقليمية الإيرانية، مشددا على أن الأردن يتعامل مع الحادثة على أن القارب مفقودة، مستبعدا احتمالية اختطافه في المياه الإيرانية.

المصدر: وسائل إعلام أردنية