قاتل أولاده الثلاثة وزوجته يمثل جريمته البشعة كاملة في مصر (نص التحقيقات)

نشرت جريدة "الشروق" المصرية، اعترافات جديدة لقاتل أولاده الثلاثة وزوجته الطبيبة بطريقة بشعة في محافظة كفر الشيخ بمصر.

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ومثل الزوج الجريمة كاملة، فجر أمس الثلاثاء، بحضور 4 من أعضاء نيابة بندر كفر الشيخ، ودفنت الجثث الأربع في المساء من ذات اليوم، وسط غضب شعبي.

وأوضح الجاني في نص اعترافاته أنه قتل زوجته وأولاده الثلاثة بمفرده، في حوالي الساعة الثانية من ظهر الاثنين الماضي الموافق 31 ديسمبر 2018، موضحا أنه خنق زوجته أثناء نومها في صالة المنزل، وطعنها في رقبتها بـ"سكين المطبخ" ولم يستغرق قتلها أكثر من دقيقة واحدة.

وقال: "ثم بعد ذلك ذبحت ابنتي الصغيرة ليلى ذات الـ 4 سنوات أثناء نومها مع والدتها في الصالة، وبعد ذلك، ذبحت عبدالله 8 سنوات، وعمر 6 سنوات، وهما نائمان في غرفة نومهما.

وأضاف: "بعدها فكرت للحظة ماذا أفعل؟، فأخذت مشغولات ذهبية تخص زوجتي، والسكين أداة الجريمة ودفنتهما في منطقة الجزيرة بعيدا عن المدينة ثم ذهبت للتحدث مع عدد من الجيران، حتى أبعد الشبهة عني، وعدت بعدها إلى المنزل، وناديت صارخا للبواب قائلا: زوجتي وأطفالي مقتولين!! ثم اتصّلت بوالدة زوجتي وتقدمت ببلاغ إلى الشرطة".

وعن سبب القتل قال: "توجد بيننا خلافات أسرية منذ 6 أشهر، إلى جانب خلافات بيني وبين أسرة والدتها، فقررت قتلها صباح يوم الجريمة، خاصة وأن الحياة أصبحت مستحيلة بيننا، وشعرت في لحظة جنونية أن الأطفال مصيرهم مجهول بعد قتل والدتهم وحبسي؛ لذلك قررت قتلهم؛ حتى لا يواجهون ذلك المصير".

واستيقظ سكان محافظة كفر الشيخ على الجريمة البشعة، وسط ذهول بعد اعتراف الأب القاتل أنه نفذ الجريمة، وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

المصدر: الشروق