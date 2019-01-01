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محكمة إسرائيلية تحكم بسجن فلسطيني 18 عاما رغم إقرارها أنه "مريض عقليا"

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محكمة إسرائيلية تحكم بسجن فلسطيني 18 عاما رغم إقرارها أنه
Reuters / Ronen Zvulun
المحكمة الإسرائيلية العليا - أرشيف -
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أصدر القضاء الإسرائيلي حكما بالسجن لمدة 18 عاما على فلسطيني قتل عام 2017 طالبة بريطانية في القدس، وذلك رغم إقرار القضاء بأنه "مريض عقليا".

وطعن جمال التميمي البالغ من العمر 59 عاما في أغسطس 2017 داخل ترام مكتظ في القدس الطالبة في جامعة برمنغهام، هانا بلادون، (20 عاما)، ما أدى إلى وفاة الفتاة في المستشفى.

وأقر التميمي أمام القضاء، حسب صحيفة "غارديان" البريطانية، بأنه هاجم هذه الفتاة تلقائيا من غير ترصد، بينما أكد القضاء، تعليقا على امتناعه عن إصدار حكم بالمؤبد، أن الحادثة لم تكن عملا إرهابيا بل عملية قتل مروعة نفذها شخص مريض عقليا.

وقال محامي التميمي إن موكله كان يشعر أثناء تنفيذ العملية بغضب بالغ حيال أطفاله لإصرارهم على إبقائه في مستشفى للأمراض النفسية، وهاجم الطالبة أملا في أن يُقتل برصاص إسرائيلي.

المصدر: غارديان

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