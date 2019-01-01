فيديو يكشف كواليس القصر الجمهوري وتفاصيل حياة الأسد

نشرت الرئاسة السورية شريط فيديو يظهر بعضا من الكواليس داخل القصر الرئاسي في العاصمة دمشق.

ووثق الفيديو كيفية استعداد الرئيس السوري بشار الأسد للحوارات مع القنوات التلفزية، واللقاءات التي يجريها مع المسؤولين الكبار والوزراء بالإضافة إلى الضيوف الأجانب من مسؤولين ووفود.

وتضمن الفيديو استقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للرئيس السوري بسوتشي في 17 مايو 2018.

ونشرت الرئاسة السورية ضمن الفيديو الزيارات الميدانية التي أداها الأسد رفقة عقيلته أسماء.

ووثق أيضا الزيارة التي أداها الرئيس السوداني عمر البشير إلى سوريا ولقاءه بالرئيس الأسد، معلنا عودة العلاقات بين دمشق والخرطوم.

وهنأ الرئيس السوري بشار الأسد القوات السورية بمناسبة حلول العام الجديد.

ونشرت الرئاسة السورية تدوينة على صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" قالت فيها: "لكل من ضحى بروحه أو جسده كرمى للوطن.. لكل من مازال يحمل سلاحه الآن في الميادين والجبهات والشوارع والساحات لننعم جميعا بالأمن والأمان.. لكل من سُرح بعد سنوات من التضحيات دفاعا عن تراب سوريا.

لكم منا جميعا.. ألف تحية وسلام.."

المصدر: RT + فيسبوك