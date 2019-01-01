مصر تستعد لضم طائرات جديدة إلى أسطولها الجوي

أعلن وزير الطيران المدني المصري الفريق يونس المصري، أن العام الجديد سيشهد تطورا ملحوظا في مستوى الخدمة المقدمة لرواد المطارات المصرية.

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وأضاف يونس خلال تصريحات صحفية اليوم، أن خطة تطوير المطارات المصرية وأسطول الطيران المدني تسير في الطريق الصحيح، مؤكدا أنه سيتم تغيير لوائح وقوانين الطيران بما يخدم الهدف الاستراتيجي الأهم، وهو تطوير منظومة الطيران.

وقال الوزير: "ستنضم 33 طائرة جديدة لأسطول مصر للطيران خلال العامين المقبلين"، موضحا أن الهدف الاستراتيجي الذي تعمل من خلاله وزارة الطيران هو تطوير منظومة الطيران وتقديم مزيد من التسهيلات للمسافرين والاستمرار فيها.

المصدر: الوطن