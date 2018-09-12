"طائرة الأحلام" تستعد للانضمام للأسطول المصري
تستعد شركة مصر للطيران في القاهرة، لاستقبال طائرة من طراز "بوينغ 787" المعروفة باسم "طائرة الأحلام"، في مارس 2019، لتشغيلها على الخطوط البعيدة.
وتعد هذه الطائرة الأولى من نوعها في أسطول مصر للطيران، وتنتمي لعائلة الطائرات التجارية، وتتمتع بكفاءة فائقة، وتوفر لسوق السفر الجوي المدى البعيد والسرعة الأعلى رغم كونها من نوعية الطائرات كبيرة الحجم.
وأكد مصدر أن انضمام طائرة الأحلام لأسطول مصر للطيران يعتبر خطوة هامة في تاريخ الشركة، حيث أن عائلة طائرات بوينغ 787 Dreamliner هي عائلة جديدة من الطائرات التجارية.
وتحلق هذه النوعية من الطائرات منذ دخولها الخدمة في عام 2011، على أكثر من 1300 مسار جوي.
المصدر: الدستور