وزير يكشف عن خطة لزيادة أجور العاملين في قطاع الطيران المصري

كشف وزير الطيران المدني المصري، يونس المصري، عن خطة مستقبلية، يبدأ تنفيذها اعتبارا من سبتمبر المقبل، وتهدف لزيادة أجور العاملين في قطاع الطيران المدني المصري.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن الوزير قوله، إنه اعتبارا من الشهر القادم ستتم زيادة أجور العاملين أصحاب الدرجات الأدنى بنسبة 100%.

وأضاف أن الفئات الوظيفية بالمستوى الثاني والثالث، ستتم الزيادة بنسبة 50% اعتبارا من راتب سبتمبر للعام الجاري، و50% يوليو للعام المقبل، أما باقي الفئات الوظيفية ستتم زيادتها على مراحل، أي بنسبة 100% بعد عام.

وجاء ذلك في رسالة وجهها الوزير للعاملين بقطاع الطيران المدني، أمس الأحد، بمناسبة عيد الأضحى، مشيرا إلى أنه جرى تكليف لجان مشكلة بالمتابعة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية، على أن لا يتم تعديل أو إضافة مالية بجميع الشركات إلا بعد موافقة اللجنة العليا للأجور، التي جرى تشكيلها لتحقيق العدالة بين جميع العاملين.

وأكد الوزير، أن الهدف الأساسي الذي يسعى إليه هو الارتقاء بقطاع الطيران المدني وجميع العاملين به، موجها الشكر للعاملين في القطاع على ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، وخاصة في مرحلة سفر الحاج إلى السعودية.

المصدر: وكالات