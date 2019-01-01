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السلطات السودانية تطلق سراح نجلة المعارض الصادق المهدي

أخبار العالم العربي

السلطات السودانية تطلق سراح نجلة المعارض الصادق المهدي
Reuters Mohamed Nureldin Abdallah
أرشيف
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أفاد مراسلنا بأن السلطات السودانية أطلقت، اليوم الثلاثاء، سراح زينب الصادق المهدي نجلة زعيم "حزب الأمة"، الصادق المهدي وابنها.

وكانت السلطات السودانية قد اعتقلت زينب أمس على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد التي بدأت بمطالب تتعلق بتحسين الأوضاع المعيشية، وتطورت إلى المطالبة بتنحي الرئيس السوداني عمر البشير.

وفرقت الشرطة السودانية أمس مظاهرات كانت متوجه نحو القصر الرئاسي لتقديم مذكرة تطالب بتنحي البشير.

وأصدر الرئيس السوداني مساء أمس، قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة برئاسة وزير العدل مولانا محمد أحمد سالم لتقصي الحقائق حول الأحداث الأخيرة التي تشهدها البلاد.

وأعلنت السلطات السودانية نهاية الإسبوع الماضي، أن عدد القتلى جراء موجة الاحتجاجات التي بدأت في الـ19 من الشهر الماضي، بلغ 19 شخصا بالإضافة إلى 406 جرحى.

المصدر: RT + وكالات

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