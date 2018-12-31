مهربو النفط يشقون طريقا جديدا في الجنوب الليبي

ذكرت مصادر محلية ليبية وشهود عيان، أن مهربي الوقود بدؤوا بشق طريق بديل نظرا لوجود تمركزات أمنية على الطريق المؤدي لجنوب ليبيا، ما حرم المهربين من استعماله.

وأوضحت المصادر أن "الطريق البديل ترابي، ويبدأ من الزنتان ويتجه إلى الوعساء، ثم يمر ببئر الكلاب ثم منحدر البرنيس".

يشار إلى أن البرنيس منحدر وعر اشتعل فيه صهريج وقود في الأيام الماضية.

وبينت المصادر أن الطريق الجديد يجنب السائقين خطر الطريق المؤدي إلى الحمادة الحمراء، الذي يمتاز بخلوه من العوائق الحجرية، ما يسهل استعماله لمسافة تزيد على 400 كلم، ثم يتجه نحو الجنوب الليبي إلى الحدود مع دول الجوار.

ويقول أحد مربي الماشية في الوعساء، إنه أحصى 45 صهريج وقود عبرت نحو الحمادة الحمراء.

المصدر: بوابة "الوسط" الليبية