ترامب: سننسحب من سوريا ببطء

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن سحب قوات بلاده من سوريا يجري بوتيرة منخفضة، مشيدا بدوره في محاربة تنظيم "داعش".

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وكتب ترامب على حسابه في "تويتر" اليوم الاثنين: "سوريا كانت تشهد فوضى مع انتشار داعش في أراضيها عندما تولى مقاليد الحكم".. "لو فعل أحد.. ما فعلته في سوريا.. لحصل على لقب البطل القومي".

وأشار ترامب إلى أن الحرب على "داعش" توشك على النهاية، قائلا: "نعيد جنودنا ببطء إلى ديارهم ليكونوا مع أهاليهم بالتزامن مع مطاردة فلول داعش".

وشدد ترامب على أن قراره سحب القوات الأمريكية من سوريا جاء تنفيذا للوعود التي قدمها أثناء حملته الانتخابية، منتقدا ما وصفه بـ "الأخبار المزيفة في وسائل الإعلام".

كما شن الرئيس الأمريكي هجوما على "بعض الجنرالات" قائلا: "عجزوا عن تحقيق المهمة قبل وصولي، وتعجبهم الشكاية على تكتيكاتي التي تؤتي ثمارها".

المصدر: RT