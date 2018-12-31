استعدادات أمنية للتعامل مع موكب ثان من المتظاهرين في الخرطوم وخطاب منتظر للبشير

أكد مراسل RT أن العاصمة الخرطوم تشهد استعدادات أمنية، وسط تحضيرات لمسيرة احتجاج جديدة ينوي المتظاهرون خلالها التوجه نحو القصر الرئاسي لتسليم الرئيس عمر البشير مذكرة تطالبه بالرحيل.

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وأكدت وسائل إعلام سودانية أن العاصمة تشهد استنفارا أمنيا، بعد يوم من إعلان البشير أن البلاد "ستخرج من الأزمة" محذرا من التهاون بأمن وسلامة المواطنين عند التعاطي مع الاحتجاجات، أثناء لقائه بقيادات الشرطة.

ويتجمع المتظاهرون في ميدان القندول وسط العاصمة، ثم ستتجه المسيرة الثانية من نوعها تحت عنوان "موكب الرحيل" إلى القصر الرئاسي للمطالبة بتنحي البشير، تلبية لدعوة من "هيئة تجمع الاتحادات المهنية المستقلة الشعب السوداني" وبدعم من الأحزاب المعارضة.

وأكد مراسلنا إطلاق قنابل للغاز المسيل للدموع قرب موقع تجمع المتظاهرين وإغلاق الشوارع الرئيسيه والجانبيه بالسوق العربية في قلب العاصمة.

من جانبه، أعلن "تحالف المحاميين ‏الديمقراطي" الموازي للجسم الرسمي عن إضراب شامل عن العمل، مع تأكيد مشاركته في الموكب.

في غضون ذلك، وردت أنباء عن استخدام الشرطة الغاز المسيل للدموع والهراوات وتنفيذ حملة اعتقالات واسعة بحق المتظاهرين الذين حاولوا وصول نقطة تجمع في مدينة الأبيض غربي البلاد.

هذا ومن المتوقع أن يلقي البشير قريبا خطابا بمناسبة عيد استقلال البلاد.

المصدر: RT + وكالات