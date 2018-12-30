السعودية تعدم مواطنا مصريا

أصدرت الداخلية السعودية يوم الأحد بيانا بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصا بأحد الجناة بقتله وافدا بطعنه بسكين في صدره عدة طعنات إثر مضاربة حدثت بينهما مما أدى إلى وفاته بمحافظة خميس مشيط.

وجاء في البيان أن "يوسف محمد يوسف أصمعي، مصري الجنسية، أقدم على قتل محمد أبو الفضل محمد سليمان يحمل الجنسية المصرية أيضا، وذلك بطعنه بسكين في صدره عدة طعنات إثر مضاربة حدثت بينهما مما أدى إلى وفاته".

وقالت الداخلية إنها الأمن تمكن من القبض على المتهم وأن التحقيق معه أسفر عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصا.

وأكدت الداخلية السعودية أن الحكم تم تأييده من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور، وتم تنفيذ حكم القتل قصاصا بالجاني اليوم الأحد بمحافظة خميس مشيط في منطقة عسير.

المصدر: صحيفة "الرياض" السعودية