ولي العهد السعودي يطلق مبادرة "سند محمد بن سلمان"

وجه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان اليوم الأحد بإطلاق برنامج اجتماعي جديد واسع، بدأ بإعلان مبادرة تهدف لتخفيف أعباء الزواج للمتزوجين حديثا والمقبلين عليه.

وأكد الموقع الرسمي للبرنامج الذي يحمل اسم "سند محمد بن سلمان" أنه يهدف إلى "تلمس احتياجات فئات متنوعة من المجتمع لتحقيق الحياة الكريمة والاستقرار ويقدم مبادرات تنموية واجتماعية توفر المساندة من خلال الدعم المادي والمعرفي في إطار عملي واضح وآليات محددة عبر منصة تقنية تشمل جميع خدمات البرنامج وتكفل الوصول إلى فئات المجتمع المختلفة".

ويقوم البرنامج على فكرة توحيد جهود العمل غير الربحي المختص بالمساندة المادية للفئات الاجتماعية الأكثر احتياجا، لإيجاد نوع من التوازن بين فئاته، من خلال مبادرات فعالة تهدف إلى تقديم العون المباشر وتضع في الوقت نفسه التحولات الاقتصادية والطموحات المستقبلية بعين الاعتبار حتى تصنع أثرا مستداما وأقوى في الرسالة، حسب الموقع.

وأشارت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" إلى أن البرنامج يعمل على "تعزيز المعرفة والتوعية سعيا إلى تنمية المجتمع وأفراده، في سبيل تركيز الأثر الفاعل للمنافع التي يسعى البرنامج إلى تحقيقها وضمان استدامة أثر العطاء على المجتمع، دون أن يقتصر ذلك على العطاء المباشر".

وأكدت الوكالة أن فرق العمل المختصة بدأت بالإعداد والتحضير للبرنامج، مشيرة إلى أن المبادرة الجديدة تأتي في مجرى خطة إصلاحات "رؤية 2030".

وأوضحت الوكالة أن برنامج "سند محمد بن سلمان" سينطلق بمبادرة "سند الزواج"، وذلك "سعيا لتحقيق مبادئ الاستقرار الأسري وحث الشباب على الزواج وتحفيز غير القادرين لتمكينهم من بناء أسرهم وتدعيم أواصر الاستقرار الاجتماعي وتحقيق السعادة لهم".

ووصف الموقع الرسمي للبرنامج "سند الزواج" بأنه مبادرة اجتماعية مخصصة للمقبلين على الزواج لتخفيف أعبائه وتعزيز الوعي المعرفي بآليات مبتكرة.

وجاءت في الموقع شروط أهلية التقدم الحصول على الدعم ضمن إطار هذه المبادرة، وهي:

1 - أن يكون الزوج والزوجة سعوديين،

2 - أن يكون عمر الزوج ما بين 21 و40 سنة والزوجة بين 18 و40 سنة،

3 - أن يكون الزواج الأول للرجل.

4 - أن يكون المتقدم حاصل على الثانوية العامة كحد أدنى

5 - ألا يكون قد مضى على عقد الزواج أكثر من سنة من تاريخ التقديم

6 - ألا يتجاوز الدخل الشهري 4000 ريال

7 - ألا يزيد المهر عن 50 ألف ريال

8 - إتمام دورة الوعي المالي وتحقيق درجة لا تقل عن 60%

9 - أولوية لأبناء شهداء الواجب والأيتام وذوي الهمم من الاحتياجات الخاصة.

المصدر: RT + واس