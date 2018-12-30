انطلاق تمرين "الموج الأحمر 1" في السعودية بمشاركة 6 دول (صور)

انطلق في مدينة جدة السعودية اليوم الأحد تمرين "الموج الأحمر 1" بمشاركة قوات من المملكة والدول المطلة على البحر الأحمر بهدف تعزيز قدراتها الدفاعية وضمان أمن الملاحة البحرية.

وتشارك في التمرين القوات الخاصة والمشاة التابعة للقوات البحرية للسعودية والأردن ومصر والسودان وجيبوتي واليمن بالإضافة إلى مراقبين من الصومال.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، عن اللواء صقر الحربي، قائد الأسطول الغربي السعودي وقائد التمرين الذي سيستمر حتى الخميس المقبل قوله إن "هدف التمرين هو تعزيز الأمن البحري للدول المطلة على البحر الأحمر وحماية المياه الإقليمية وتعزيز التعاون العسكري وتبادل الخبرات القتالية بين البلدان المشاركة، بالإضافة إلى الإسهام في توحيد المفاهيم العسكرية ورفع الجاهزية القتالية لدى القوات المشاركة، مشيرا إلى أهمية البحر الأحمر البالغة لدى دول العالم كممر اقتصادي مهم.

وكالة الأنباء السعودية

وكالة الأنباء السعودية

من جانبه، أوضح قائد القوات البحرية السعودية، الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، أن هذه التدريبات تشمل "عددا من الفرضيات التي خطط لها سلفا بشكل دقيق يتوافق مع ما تمتلكه القوات البحرية الملكية السعودية من قدرات قتالية ومنظومات بحرية متطورة تعزز من الجاهزية القتالية للقوات البحرية" للدول المشاركة في التمرين.

كما أكد مدير التمرين العميد البحري الركن علي محمد الغانمي أنه ستطبق خلاله "جميع التدريبات العملية والنظرية التي تشكل جانبا تدريبيا مهما لجميع القوات المشاركة".

المصدر: واس