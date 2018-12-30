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طيران حربي وزوارق إسرائيلية في أجواء ومياه لبنان

أخبار العالم العربي

طيران حربي وزوارق إسرائيلية في أجواء ومياه لبنان
Reuters Abdallah Dalsh
أرشيف - ساحل بيروت
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حلّق طيران حربي إسرائيلي صباح اليوم الأحد على علو متوسط فوق مناطق حاصبيا والعرقوب وجبل الشيخ ومزارع شبعا في جنوب لبنان، فيما اخترقت زوارق إسرائيلية أمس المياه الإقليمية اللبنانية.

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وصدر عن قيادة الجيش اللبناني- مديرية التوجيه، البيان الآتي: "أقدم زورقان حربيان تابعان للعدو الإسرائيلي، بتاريخ 29/12/2018 ما بين الساعة 5:04 والساعة 6:20، على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة على مرحلتين، ولمسافة أقصاها 570 مترا. تجري متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المنتشرة في جنوب لبنان". 

المصدر: الوكالة الوطنية 

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