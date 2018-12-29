بعد كفاح أمه لرؤيته.. الطفل اليمني عبد الله حسن يفارق الحياة (صور)

أعلن مجلس العلاقات الأمريكية - الإسلامية، يوم السبت، وفاة الطفل الذي حصلت والدته اليمنية قبل 10 أيام على تأشيرة استثنائية للسفر إلى الولايات المتحدة لرؤيته أثناء احتضاره.

ونشر مجلس العلاقات الأمريكية - الإسلامية الذي ساعد الأسرة في محنتها بيانا السبت نقل فيه عن والد الطفل قوله "لقد تحطم فؤادنا، لقد اضطررنا لأن نقول وداعا لطفلنا، لنور حياتنا".

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وأوضح البيان أن جنازة الطفل ستقام بعد ظهر السبت في لودي بولاية كاليفورنيا.

ونقل البيان عن محامي المجلس سعد سويلم قوله إن "شجاعة هذه العائلة يجب أن تحضنا على التصدي لعواقب قرار دونالد ترامب".

وأضاف "خلال حياته القصيرة كان عبد الله نورا أرشدنا في نضالنا ضد كراهية الأجانب وفصل العائلات".

وكانت الوالدة شيماء صويلح قد وصلت في 19 ديسمبر الجاري إلى سان فرانسيسكو لرؤية طفلها الذي كان يحتضر في مستشفى بولاية كاليفورنيا، وذلك بعدما حصلت على تأشيرة استثنائية بسبب المرسوم الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب وحظر بموجبه على رعايا اليمن وخمس دول أخرى غالبيتها إسلامية من دخول بلاده.

وكان الطفل عبد الله حسن البالغ عامين والحاصل على الجنسية الأمريكية من والده يرقد في مستشفى للأطفال بمدينة أوكلاند في حالة احتضار بسبب مرض دماغي وراثي نادر.

وصول والدة الطفل عبد الله (عامان) إلى أمريكا لوداع إبنها بعد قرار نزع أجهزة الإعاشة عن جسده الطاهر

مأساة أسرة مما كان يسمى #اليمن السعيد فيما كان يسمى الوطن العربي الكبير

الملائكة لا تسكن الأرض

الأرض ساحة صراعات عروش نتنة

اللهم صبر أهله وجازهم خيراً على ما أصابهم

رجاء الدعاء

🙏 pic.twitter.com/FObCugk8La — arakha2011 (@arakha2011) 20 декабря 2018 г.

المصدر: أ ف ب