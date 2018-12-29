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بعد كفاح أمه لرؤيته.. الطفل اليمني عبد الله حسن يفارق الحياة (صور)

أخبار العالم العربي

بعد كفاح أمه لرؤيته.. الطفل اليمني عبد الله حسن يفارق الحياة (صور)
AFP
الطفل عبد الله حسن أثناء احتضاره في مستشفى "يو سي اس اف بينيوف" للأطفال في أوكلاند وبجانبه والده علي
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أعلن مجلس العلاقات الأمريكية - الإسلامية، يوم السبت، وفاة الطفل الذي حصلت والدته اليمنية قبل 10 أيام على تأشيرة استثنائية للسفر إلى الولايات المتحدة لرؤيته أثناء احتضاره.

ونشر مجلس العلاقات الأمريكية - الإسلامية الذي ساعد الأسرة في محنتها بيانا السبت نقل فيه عن والد الطفل قوله "لقد تحطم فؤادنا، لقد اضطررنا لأن نقول وداعا لطفلنا، لنور حياتنا".

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صورة وزّعها مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية في ساكرامنتو يظهر فيها الطفل عبد الله حسن أثناء احتضاره في مستشفى "يو سي اس اف بينيوف" للأطفال في أوكلاند وبجانبه والده علي.
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وأوضح البيان أن جنازة الطفل ستقام بعد ظهر السبت في لودي بولاية كاليفورنيا.

ونقل البيان عن محامي المجلس سعد سويلم قوله إن "شجاعة هذه العائلة يجب أن تحضنا على التصدي لعواقب قرار دونالد ترامب".

وأضاف "خلال حياته القصيرة كان عبد الله نورا أرشدنا في نضالنا ضد كراهية الأجانب وفصل العائلات".

وكانت الوالدة شيماء صويلح قد وصلت في 19 ديسمبر الجاري إلى سان فرانسيسكو لرؤية طفلها الذي كان يحتضر في مستشفى بولاية كاليفورنيا، وذلك بعدما حصلت على تأشيرة استثنائية بسبب المرسوم الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب وحظر بموجبه على رعايا اليمن وخمس دول أخرى غالبيتها إسلامية من دخول بلاده.

وكان الطفل عبد الله حسن البالغ عامين والحاصل على الجنسية الأمريكية من والده يرقد في مستشفى للأطفال بمدينة أوكلاند في حالة احتضار بسبب مرض دماغي وراثي نادر.

المصدر: أ ف ب

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