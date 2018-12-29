المغرب.. توقيف مواطن سويسري في قضية مقتل سائحتين أجنبيتين

أعلنت السلطات المغربية، السبت، عن توقيف مواطن سويسري مقيم في المغرب، للاشتباه بضلوعه في مقتل سائحتين أجنبيتين، سابقا في الشهر الجاري.

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وجاء في بيان أصدره المكتب المركزي للأبحاث القضائية في المغرب، أنه تمكن، بتعاون وثيق مع مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، من توقيف مواطن سويسري يحمل أيضا الجنسية الإسبانية ومقيم بالمغرب، وذلك للاشتباه في ارتباطه ببعض الأشخاص الموقوفين في إطار البحث القضائي المنجز على خلفية مقتل السائحتين النرويجية والدنماركية بجماعة إمليل بإقليم الحوز.

وبحسب البيان فقد تم توقيف المشتبه به في مدينة مراكش، حيث تبين من إجراءات البحث أنه "متشبع بالفكر المتطرف والعنيف، وأنه يشتبه بتورطه في تلقين بعض الموقوفين في هذه القضية آليات التواصل بواسطة التطبيقات الحديثة، وتدريبهم على الرماية، إضافة إلى "انخراطه في عمليات استقطاب مواطنين مغاربة وأفارقة من دول جنوب الصحراء بغرض تجنيدهم في مخططات إرهابية بالمغرب، تستهدف مصالح أجنبية وعناصر قوات الأمن بغرض الاستحواذ على أسلحتها الوظيفية".

وجاء توقيف المذكور في سياق مواصلة التحريات التي تجريها السلطات من أجل القبض على جميع الأشخاص الضالعين بمقتل السائحتين الدنماركية، لويزا فيسترغر يسبرسن (24 عاما)، والنرويجية مارين ويلاند (28 عاما)، اللتين تم العثور على جثتيهما يوم الاثنين 17 ديسمبر الجاري على سفوح جبل طوبقال، وهو أعلى جبال أطلس في المغرب.

لمصدر: وكالة المغرب العربي للأنباء