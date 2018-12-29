"حماس" تستنكر تفجير حافلة السياح في الجيزة
Reuters
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استنكرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بشدة التفجير الذي استهدف حافلة ركاب سياحية في منطقة الجيزة غرب القاهرة أمس الجمعة.
واعتبرت الحركة في بيان لها أن التفجير يستهدف أمن مصر واستقرارها، "وأن المستفيد الوحيد من هذه الأعمال الإجرامية هم أعداء مصر وأعداء الأمتين العربية والإسلامية".
كما أعربت "حماس" "عن تعازيها ومواساتها الحارة لذوي الضحايا، ولمصر الشقيقة قيادة وشعبا، وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى، والسلامة والأمن لمصر وشعبها".
يذكر أن حافلة سياحية تعرضت أمس الجمعة لهجوم بعبوة ناسفة في منطقة المريوطية في مدينة الجيزة قرب القاهرة أسفر عن مقتل 4 أشخاص، 3 سياح فيتناميين والمرشد السياحي.
المصدر: RT
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