 
مباشر

غوتيريش يدعو السودان إلى التحقيق في مقتل متظاهرين

أخبار العالم العربي

غوتيريش يدعو السودان إلى التحقيق في مقتل متظاهرين
Reuters
السودان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/l9dj

دعا الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش السلطات السودانية إلى التحقيق في مقتل أشخاص خلال تظاهرات معارضة للحكومة في الخرطوم ومدن أخرى.

إقرأ المزيد
السلطات السودانية تعلن القبض على خلية تخريبية

وقال متحدث باسم الأمم المتحدة أمس الجمعة، في بيان إن غوتيريش "يدعو إلى الهدوء وضبط النفس ويطلب من السلطات إجراء تحقيق شامل حول القتلى والعنف".

وأضاف البيان أن الأمين العام: "يتابع بقلق" التطورات في السودان و"يشدد على ضرورة ضمان حرية التعبير والتجمع السلمي".

وأعلنت السلطات السودانية أن 19 شخصا قُتلوا، بينهم اثنان من قوات الأمن، أثناء الاحتجاجات على رفع سعر الخبز، في وقت قالت منظمة العفو الدولية إن 37 متظاهرا قُتلوا.

ويواجه اقتصاد السودان صعوبات، خصوصا بسبب النقص في العملات الأجنبية وارتفاع نسبة التضخم، على الرغم من رفع الولايات المتحدة الحصار الاقتصادي الذي كان مفروضا على السودان.

وبلغت نسبة التضخم 70 في المئة، بينما انخفضت قيمة الجنيه السوداني، في وقت شهدت مدن سودانية عدة نقصا في إمدادات الخبز والوقود.

المصدر: أ ف ب

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

فكاهة "عسكرية" روسية تغضب الغرب وتشغل حيزا في وسائل الإعلام!