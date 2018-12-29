غوتيريش يدعو السودان إلى التحقيق في مقتل متظاهرين

دعا الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش السلطات السودانية إلى التحقيق في مقتل أشخاص خلال تظاهرات معارضة للحكومة في الخرطوم ومدن أخرى.

إقرأ المزيد

وقال متحدث باسم الأمم المتحدة أمس الجمعة، في بيان إن غوتيريش "يدعو إلى الهدوء وضبط النفس ويطلب من السلطات إجراء تحقيق شامل حول القتلى والعنف".

وأضاف البيان أن الأمين العام: "يتابع بقلق" التطورات في السودان و"يشدد على ضرورة ضمان حرية التعبير والتجمع السلمي".

وأعلنت السلطات السودانية أن 19 شخصا قُتلوا، بينهم اثنان من قوات الأمن، أثناء الاحتجاجات على رفع سعر الخبز، في وقت قالت منظمة العفو الدولية إن 37 متظاهرا قُتلوا.

ويواجه اقتصاد السودان صعوبات، خصوصا بسبب النقص في العملات الأجنبية وارتفاع نسبة التضخم، على الرغم من رفع الولايات المتحدة الحصار الاقتصادي الذي كان مفروضا على السودان.

وبلغت نسبة التضخم 70 في المئة، بينما انخفضت قيمة الجنيه السوداني، في وقت شهدت مدن سودانية عدة نقصا في إمدادات الخبز والوقود.

المصدر: أ ف ب