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قطر تصدر بيانا حول حادث تفجير الحافلة السياحية بالجيزة المصرية

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قطر تصدر بيانا حول حادث تفجير الحافلة السياحية بالجيزة المصرية
Reuters Naseem Zeitoon
الدوحة
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أعربت قطر عن "إدانتها واستنكارها الشديدين" للتفجير الذي استهدف اليوم الجمعة حافلة سياحية بمحافظة الجيزة المصرية وأدى إلى سقوط 3 قتلى.

وقالت الخارجية القطرية في بيان أصدرته مساء الجمعة عقب الحادث إنها تجدد "موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب".

وأعربت الوزارة في بيانها عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

وأعلنت السلطات المصرية عن مقتل سائحين فييتناميين ومرشد سياحي مصري اوإصابة 11 شخصا بينهم 10 سياح من فييتنام وسائق محلي جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت حافلة سياحية بمنطقة سقارة في الجيزة قرب العاصمة القاهرة.

ويأتي البيان القطري في الوقت الذي يستمر فيه توتر كبير بين الدوحة والقاهرة إثر اندلاع الأزمة الخليجية في يونيو 2017 حينما أعلنت السعودية والإمارات والبحرين ومصر عن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر التي اتهمتها بدعم الإرهاب.

وتقول الحكومة المصرية بإصرار إن السلطات القطرية تقدم دعما متواصلا لجماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة في مصر.

المصدر: RT  

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