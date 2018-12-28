قبائل من صعيد مصر تشارك في تمشيط الجبال بحثا عن المسلحين (صور)
RT
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شاركت القبائل العربية وعائلات في الصعيد المصري قوات الجيش والشرطة في مصر في عمليات تمشيط الجبال الشرقية الواقعة بين الحدود الجغرافية لمحافظات صعيد مصر بحثا عن العناصر المسلحة.
وحصلت RT على صور حصرية من قبائل سوهاج التي شاركت رجال الأمن المصري في العملية.
وتواجه مصر على الصعيد الأمني مخاطر العمليات الإرهابية والتي تواجهها القاهرة من خلال المداهمات العسكرية.
وتمكنت القوات المصرية من القضاء على مسلحين في عمليات استباقية، كما تمكنت أيضا من القضاء على جماعات شنت هجمات على قوات الأمن ومدنيين ودور عبادة وسياح، آخرها تفجير استهدف حافلة سياحية راح ضحيته 3 أشخاص.
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المصدر: RT
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