أردوغان: لا شيء مؤكدا حول منبج والجيش السوري يشن عملية نفسية

أشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى غياب الوضوح حول مسألة مدينة منبج شمال سوريا، والتي أعلنت دمشق اليوم استعادة السيطرة عليها.

وفي أول تعليق له على تطورات الأوضاع في منبج، قال أردوغان إن الجيش السوري يحاول شن "عملية نفسية" في المنطقة، مضيفا أنه "ليس هناك أي شيء مؤكدا حسب المسؤولين الروس".

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وشدد الرئيس التركي على أن مهمة أنقرة في شمال سوريا تعود إلى تطهير المنطقة من "التنظيمات الإرهابية"، مؤكدا أنه لن يكون هناك داع لدخول القوات التركية إلى سوريا مرة أخرى في حال انسحاب هذه التنظيمات منها، وذلك في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية.

وقال: "نعارض تقسيم سوريا وهدفنا هو خروج التنظيمات الإرهابية منها، وعندما يتحقق ذلك لن يبقى لنا شيء نفعله في هذا البلد".

في الوقت نفسه، أعرب الرئيس التركي عن تصميم أنقرة على تلقين "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها تركيا تنظيما إرهابيا، "الدرس اللازم".

وذكر أردوغان أن الوفد التركي الذي يضم وزيري الخارجية والدفاع، مولود تشاووش أوغلو وخلوصي آكار، سيبحث تطورات الأوضاع حول منبج في موسكو غدا السبت.

وأكد الرئيس التركي إمكانية أن يبحث مسألة منبج مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في مكالمة هاتفية أو أثناء لقاء شخصي محتمل في موسكو أو سوتشي.

المصدر: وكالات