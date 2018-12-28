الجيش السوري يعلن دخول قواته لمنبج ورفع العلم الوطني فيها

أعلنت القيادة العامة للجيش السوري أن قواتها دخلت مدينة منبج شمال البلاد قرب الحدود التركية، ورفعت العلم الوطني فيها.

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وذكرت القيادة العامة للجيش السوري في بيان أصدرته اليوم، أن هذه الخطوة جاءت "انطلاقا من الالتزام الكامل للجيش والقوات المسلحة بتحمل مسؤولياته الوطنية في فرض سيادة الدولة على كل شبر من أراضي الجمهورية العربية السورية واستجابة لنداء الأهالي في منطقة منبج".

وأكدت قيادة الجيش على "أهمية تضافر جهود جميع أبناء الوطن في صون السيادة الوطنية، وتجدد تأكيدها وإصرارها على سحق الإرهاب، ودحر كل الغزاة والمحتلين عن تراب سوريا الطاهر".

وختمت القيادة العامة بيانها بالقول إن الجيش السوري "يضمن الأمن الكامل لجميع المواطنين السوريين وغيرهم الموجودين في منطقة منبج".

في غضون ذلك، أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، ومقره في بريطانيا، نقلا عن "مصادر موثوق بها" بأن العشرات من عناصر القوات الحكومية من الذين وصلوا مؤخرا إلى تخوم منبج بدؤوا انتشارهم على خطوط التماس بين الوحدات الكردية والقوات التركية.

ويأتي هذا بيان القيادة العامة بعد وقت قليل من توجه "وحدات حماية الشعب الكردية" التي تشكل العمود الفقري لـ"قوات سوريا الديمقراطية" بدعوة رسمية إلى حكومة دمشق لفرض السيطرة على منبج، في ظل التهديدات التركية بالتدخل في شرق الفرات.

وجاءت هذه التطورات على خلفية إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن سحب قوات بلاده من سوريا.

المصدر: سانا + المرصد السوري لحقوق الإنسان