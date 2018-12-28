"قسد" تنفي صحة تصريحات حول تأييدها لدخول الجيش السوري إلى منبج

نفت الناطقة باسم "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، جيهان أحمد، لمراسلنا تصريحات نقلتها وسائل إعلام ونسبتها إليها ترحب فيها بدخول الجيش السوري إلى منبج.

وقالت وسائل إعلام في وقت سابق إن قوات سوريا الديمقراطية تؤيد دخول الجيش السوري إلى منبج بهدف الحفاظ على سوريا، ونسبت هذا الموقف إلى المتحدثة باسم "قسد"، جيهان أحمد، وهو ما نفته جيهان لمراسلنا بشكل قاطع قولا ومضمونا، وقالت إن الكلام المتداول إعلاميا ونسب إليها غير صحيح وليس لديها علم بها.

وذكرت وسائل إعلام أن جيهان أحمد قالت تعليقا على بيان الجيش السوري بعد دخوله إلى مدينة منبج: "نحن مع دخول الجيش السوري إلى منبج، لكي نحافظ على سوريا، لأن تركيا عندما تضع أقدامها في أي مكان لا يمكن أن تخرج منه".

وأفادت وسائل إعلام في وقت سابق إن المتحدثة باسم قوات سوريا الديمقراطية، أيدت دخول الجيش السوري إلى منبج، وتعمل مع دمشق على سد الطريق أمام تركيا.

المصدر: RT + وكالات