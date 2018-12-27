النجباء لـRT: ننتظر موقفا جادا من الحكومة تجاه زيارة ترامب وإلا سيكون ردنا على الأرض

هددت حركة النجباء العراقية بزعامة أكرم الكعبي، اليوم الخميس، باتخاذ موقف "على الأرض" ما لم يكن للحكومة العراقية موقف جاد تجاه زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السرية للعراق.

وقال المتحدث باسم الحركة هاشم الموسوي لـRT إن "الحركة تعتبر هذه الزيارة تأكيدا على السياسة السيئة التي تنتهجها الولايات المتحدة تجاه العراق، والتي تعتقد فيها أن العراق مثل دول الخليج ليس فيه من يرفض سياسة والوصاية والتبعية، لذا فإن ردنا سيكون قوياً وحاسماً على هذه الزيارة بعد معرفة موقف الحكومة العراقية".

وأضاف أن "حركة النجباء ستتخذ موقفا من هذه الزيارة، وستعتبر القوات الأمريكية المتواجدة في العراق، قوات محتلة".

ووصل الرئيس الأمريكي يوم أمس الأول بصورة مفاجئة إلى العراق، حيث زار القوات الأمريكية المرابطة في قاعدة "عين الأسد" بمحافظة الأنبار غربي العراق، دون أن يلتقي بالمسؤولين العراقيين، كما نفى خلال الزيارة وجود أي خطط لسحب القوات الأمريكية من العراق.

المصدر: RT