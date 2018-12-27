"عصائب أهل الحق" لترامب: قواتك ستخرج رغما عن أنفك

هددت حركة "عصائب أهل الحق" العراقية بأن القوات الأمريكية إذا لم تخرج من العراق بقرار من البرلمان، فإنها ستجبرها على الخروج مثلما جرى ذلك سنة 2011.

زيارة #ترامب لقاعدة عسكرية أمريكية بدون مراعاة الأعراف الدبلوماسية يكشف حقيقة المشروع الأمريكي في #العراق

رد العراقيين سيكون بقرار البرلمان بإخراج قواتك العسكرية رغما عن انفك وإذا لم تخرج فلدينا الخبرة والقدرة لإخراجها بطريقة أخرى تعرفها قواتك التي اجبرت على الخروج ذليلة في 2011 — قيس الخزعلي (@Qais_alkhazali) ٢٦ ديسمبر ٢٠١٨

وتعليقا على زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للعراق قال الأمين العام لـ"عصائب أهل الحق"، قيس الخزعلي، أمس الأربعاء، في تغريدة له على حسابه في موقع "تويتر"، إن "زيارة ترامب لقاعدة عسكرية أمريكية بدون مراعاة الأعراف الدبلوماسية تكشف حقيقة المشروع الأمريكي في العراق".

وتوجه الخزعلي بكلامه لترامب قائلا إن "‏رد العراقيين على ذلك سيكون بقرار البرلمان بإخراج قواتك العسكرية رغما عن أنفك، وإذا لم تخرج فلدينا الخبرة والقدرة لإخراجها بطريقة أخرى تعرفها قواتك التي أجبرت على الخروج ذليلة في 2011".

ووصل الرئيس الأمريكي بصورة مفاجئة إلى العراق، حيث زار القوات الأمريكية المرابطة في قاعدة "عين الأسد" بمحافظة الأنبار غربي العراق، دون أن يلتقي بالمسؤولين العراقيين، كما نفى خلال الزيارة وجود أي خطط لسحب القوات الأمريكية من العراق.

المصدر: وكالات