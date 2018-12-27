 
مباشر

قتلى وجرحى في مصر بحادث سير مروع

أخبار العالم العربي

قتلى وجرحى في مصر بحادث سير مروع
AP
سيارة إسعاف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/l905

لقي 8 أشخاص حتفهم وأصيب 4 آخرون من جراء اصطدام سيارة "ميكروباص" بمقطورة نقل، وانقلابها في طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بمحافظة البحيرة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان المصرية، خالد مجاهد، أمس الأربعاء، أنه: فور وقوع الحادث تم الدفع بـ12 سيارة إسعاف مجهزة، نقلت حالات الوفاة والمصابين إلى مستشفى معهد دمنهور".

وقال إن المصاب الأول يعانى من اشتباه نزيف بالمخ، وكسر مضاعف بالساق، والثاني اشتباه ما بعد الارتجاج، والثالث كدمات بأماكن متفرقة بالجسد، والرابع اشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالساق، مؤكدا أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية اللازمة.

المصدر: سبوتنيك

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

"الله على أخلاقك يا فخر العرب".. سخرية من المبالغة في إنجازات صلاح