حماس تندد بمنع الأمن الفلسطيني مؤتمرا صحفيا لرئيس المجلس التشريعي المنحل

ندد القيادي في "حماس" سامي أبو زهري بمنع السلطة الفلسطينية رئيس مجلس التشريعي المنحل عزيز الدويك المنتمي للحركة من الوصول إلى رام الله لعقد مؤتمر صحفي، واصفا ذلك بـ"تصعيد خطير".

إقرأ المزيد

وكتب أبو زهري في تغريدة على حسابه في "تويتر" اليوم الأربعاء: "القرصنة التي مارستها أجهزة (الرئيس الفلسطيني) محمود عباس ضد رئيس وأعضاء المجلس التشريعي هي تصعيد خطير وتتويج للانقلاب على الشرعية البرلمانية التي تمثلها حركة حماس".

وحمل أبو زهري عباس المسؤولية عن التداعيات المترتبة على هذه القرصنة.

القرصنة التي مارستها اجهزة محمود عباس ضد رئيس وأعضاء المجلس التشريعي هي تصعيد خطير وتتويج للانقلاب على الشرعية البرلمانية التي تمثلها حركة حماس، ومحمود عباس يتحمل المسؤولية عن التداعيات المترتبة على هذه القرصنة — د. سامي أبو زهري (@DSZuhri) 26 декабря 2018 г.

ويأتي هذا التصريح تعليقا على توقيف الأمن الفلسطيني الدويك على حاجز شرقي مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية، أثناء توجهه إلى رام الله لعقد مؤتمر صحفي أمام مقر المجلس التشريعي المنحل لإيضاح موقف "حماس" من قرار المحكمة الدستورية القاضي بحل المجلس وعقد انتخابات خلال ستة أشهر.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن قوات الأمن الفلسطينية انتشرت بكثافة في محيط مقر المجلس التشريعي ووضعت حواجز ومنعت الاقتراب منه قبل المؤتمر الصحفي المزمع.

وقال الدويك في تصريح صحفي: "أوقفت ساعة كاملة، وعوملت بشكل غير لائق من قبل المخابرات، حيث تم طلب أوراقي الرسمية، رغم تعريفي لهم بأني رئيس المجلس التشريعي".

من جانبه، أكد الناطق باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية عدنان الضميري أن أعضاء المجلس من كافة الكتل أصبحوا أعضاء سابقين ولم تعد لهم صفة تشريعية أو نيابية تخولهم استعمال المقر، بعد قرار حل المجلس.

وأضاف: "دور الأجهزة الأمنية هو تنفيذ قرارات القضاء الفلسطيني ونحن نفذنا القرار القضائي".

المصدر: وكالات