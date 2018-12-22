حماس: قرار حل المجلس التشريعي ليس له أي قيمة دستورية أو قانونية

رفضت حركة حماس قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي الفلسطيني، قائلة إنها لا تعتبر "أي قيمة دستورية أو قانونية للقرار، ولا يعدو كونه قرارا سياسيا لن يغير من الواقع شيئا".

وقالت حماس في بيان إنها تعتبر "المحكمة الدستورية باطلة في تشكيلها، وما بني على باطل فهو باطل".

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وأكدت الحركة جاهزيتها واستعدادها لخوض الانتخابات العامة الرئاسية والمجلس التشريعي والوطني بالتزامن وبالتوافق الوطني، "على أن تحترم حركة فتح نتائجها، في الوقت الذي تتعهد الحركة باحترام النتائج والالتزام بها والعمل وفقها".

وأعلن الرئيس الفلسطيني يوم السبت، أن المحكمة الدستورية قررت حل المجلس التشريعي الفلسطيني والدعوة لانتخابات خلال 6 أشهر.

المصدر: وكالات