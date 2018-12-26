مصر.. البلتاجي يضحك بسخرية والمحكمة ترد بقسوة!

قضت محكمة جنايات القاهرة، بحبس القيادي الإخواني محمد البلتاجي، سنتين بتهمة إهانة المحكمة بعد قيامه بالضحك بسخرية.

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وتعود واقعة الضحك أثناء سماع أقوال اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية المصري إبان حكم مبارك بقضية "اقتحام الحدود" في جلسة 7 نوفمبر الماضي.

وكانت المحكمة لاحظت خلال سماع أقوال حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق في قضية "اقتحام الحدود الشرقية" في جلسة 7 نوفمبر الماضي، أن المتهم "محمد البلتاجي"، قد ضحك بسخرية إثر قرار المحكمة بمنعه من الاسترسال في توجيه الأسئلة للشاهد العادلي، واعتبرت أن هذه الضحكة تمثل ازدراء للمحكمة ووجهت له تهمة إهانة المحكمة وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم.

وظهر فريق من" الإخوان المسلمين"، وهم يسترقون النظرات ويتبادلون الهمسات خلال شهادة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، في قضية اقتحام السجون ومواجهته نظيره السابق محمد مرسي، اليوم الأربعاء.

وخلال شهادة مبارك، انتقلت الكاميرا إلى ناحية القيادات الإخوانية الذين ظهرت على وجوه بعضهم علامات الابتسام خاصة على وجه البلتاجي، فيما ظهر بعضهم الآخر وهم يتبادلون الأحاديث الجانبية.

المصدر: RT + وكالات