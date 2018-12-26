شاهد نظرات "الإخوان" إلى مبارك خلال شهادته ضد مرسي (صور)

ظهر فريق من" الإخوان المسلمين" المحابيس، وهم يسترقون النظرات ويتبادلون الهمسات خلال شهادة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، في قضية اقتحام السجون ومواجهته نظيره السابق محمد مرسي.

RT

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وخلال شهادة مبارك، انتقلت الكاميرا إلى ناحية القيادات الإخوانية الذين ظهرت على وجوه بعضهم علامات الابتسام، فيما ظهر بعضهم الآخر وهم يتبادلون الأحاديث الجانبية.

وتشهد مصر مواجهة تحدث لأول مرة في تاريخها بين رئيسين مصريين أمام المحكمة، حيث تعود أحداث القضية إلى عام 2011 إبان "ثورة يناير"، على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون ومهاجمة المنشآت الأمنية.

وأسندت النيابة للمتهمين في القضية "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".

RT

المصدر: RT