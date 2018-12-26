شاب يضرم النار في جسده خلال مواجهات مع الأمن وسط تونس

احتجاجا على تردي الوضع المعيشي والاقتصادي أقدم شاب تونسي في مدينة جبنيانة التابعة لولاية صفاقس على إضرام النار في جسده، قبل أن تسرع مجموعة كانت قرب لإطفائها ونقله إلى المستشفى.

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وأشارت مواقع تونسية إلى أن حالة الشاب مستقرة.

وخرجت اليوم الأربعاء، مظاهرات في جبنيانة (وسط تونس) طالب خلالها المحتجون بالتشغيل والتنمية والكشف عن حقيقة وفاة شاب من المنطقة.

وأفادت وسائل الإعلام التونسية بأن مناوشات حصلت بين المحتجين وقوات الأمن مباشرة بعد المسيرة الاحتجاجية، ورشق المتظاهرون قوات الأمن بالحجارة، وردت القوات بإطلاق الغاز المسيل للدموع عليهم.

ورفع المحتجون شعارات مطالبين بفتح تحقيق جدي في وفاة الشاب أسامة لعطر وتقديم الأطراف المتسببة في وفاته إلى العدالة.

ولقي الشاب التونسي مصرعه في حادث مرور داخل منطقة الحنشة، وقال المحتجون إن الوفاة كانت نتيجة مطاردة أمنية.

#تعلم سوق ..... اسامة لعطر اصيل معتمدية جبنيانة ولاية صفاقس توفى الله يرحموا نتيجة الامن يطارد فيه ....الله يرحمك...A.C.A.B وزارة الداخلية وزارة ارهابية pic.twitter.com/PFA20H6k9r — ahmed troudi (@ahmedtroudi5) 24 декабря 2018 г.

المصدر: وكالات + وسائل إعلام تونسية