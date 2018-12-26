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ضبط مشتبه به في قضية مقتل المصور الصحفي عبد الرزاق الزرقي

أخبار العالم العربي

ضبط مشتبه به في قضية مقتل المصور الصحفي عبد الرزاق الزرقي
@tunisienGolf
المصور الصحفي الراحل عبد الرزاق الزرقي
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أفادت وكالة الأنباء التونسية الرسمية "وات"، بأن قوات الأمن اعتقلت مساء الثلاثاء مشتبها به في قضية مقتل المصور الصحفي عبد الرزاق الزرقي.

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وقالت الداخلية التونسية إن المشتبه به يبلغ 18 عاما ويقطن بحي الكرمة في ولاية القصرين وسط غرب تونس، مشيرة إلى أن التحقيق في الحادث لا يزال مستمرا.

وذكرت الوزارة أن الإدارة الفرعية للقضايا الإجراميّة بإدارة الشرطة العدلية تعهدت بالبحث في وفاة عبد الرزاق الزرقي بمدينة القصرين يوم 24 ديسمبر في ظروف غامضة حيث قضى حرقا.

وأكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالقصرين أشرف اليوسفي، أنه تم فتح تحقيق لكشف ملابسات "حادث حرق المصور الصحفي عبد الرزاق الزرقي"، مبينا أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين في الحادث وضد كل من يكشف عليه البحث من أجل "القتل العمد والامتناع عن المحظور".

وقرر المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين التونسيين تنظيم إضراب عام في قطاع الإعلام تحت شعار 'إضراب الكرامة" وذلك في 14 يناير 2019، احتجاجا على مقتل الزرقي، وطلبا لتحسين واقع قطاع الإعلام ككل.

المصدر: وكالة الأنباء التونسية

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