قطر تعمل مع الحاخامات لترتيب إنتاج الـ"كاشير" خلال كأس العالم عام 2022

تعمل قطر مع حاخام أمريكي بارز لتتمكن من تقديم الطعام اليهودي والإسرائيلي (كاشير) خلال كأس العالم الذي ستستضيفه عام 2022.

ووفقا لتقرير صادر عن "يديعوت أحرونوت"، فقد التقى حسن الذوادي الأمين العام للجنة العليا في قطر والمسؤول عن المسابقة، بالحاخام الأمريكي مارك شناير وطلب منه أن يكون مستشارا لدولة قطر في "جميع الأمور" المتعلقة باليهود والزوار الإسرائيليين واحتياجاتهم.

وأسس الحاخام البارز شناير في السنوات الأخيرة علاقات جيدة مع قادة في الخليج كونه يرأس منظمة تروج للعلاقات اليهودية - الإسلامية تسمى "مؤسسة التفاهم العرقي".

وقال شناير لـ"يديعوت أحرونوت": "إن هذا تطور استثنائي يوضح مدى حساسية القطريين تجاه الإسرائيليين والعالم اليهودي"، مضيفا أن الذوادي طلب منه تقديم إرشادات حول احتياجات المشجعين اليهود.

ونشر موقع "جيريزالم ريبورت" في 18 ديسمبر مقالا للحاخام شناير، حيث توقع الأخير أن تقيم دول الخليج علاقات دبلوماسية مع إسرائيل في عام 2019.

وكتب في المقال: "فكر في الإمكانيات التحويلية لتحالف إسرائيل - الخليج.. تعاون مثمر بين بلدان تملك أكبر احتياطي من النفط في العالم وإسرائيل التي تملك فطنة غير مسبوقة في مجالات التكنولوجيا الفائقة وإدارة المياه".

كما قال أيضا "فكر في احتمالات التأثير على الشفاء والمصالحة بين المسلمين واليهود في جميع أنحاء العالم إذا كان الملك السعودي خادم الحرمين الشريفين يصنع السلام مع رئيس وزراء إسرائيل".

المصدر: موقع جيريزالم بوست