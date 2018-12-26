بالصور.. الرئيس العراقي يفتتح برج بغداد (برج صدام سابقا)

افتتح الرئيس العراقي برهم صالح، وبحضور وزير الاتصالات نعيم الربيعي وعدد من المسؤولين، برج بغداد في منطقة اليرموك وسط العاصمة بغداد، والذي عرف سابقا بـ"برج صدام".

وذكر صالح في كلمة ألقاه بالمناسبة، أن افتتاح البرج جاء بعد إنجاز أعمال التأهيل والتطوير فيه، والتي شملت صيانة المصاعد، وترتيب المدخل والمطعم الدوار، وكذلك صيانة شرفة المشاهدة والحدائق ومواقف السيارات، والإنارتين الخارجية والداخلية.

و"برج بغداد"، أو "برج بغداد السياحي" أو كما يسميه البعض "برج المأمون"، كان يعرف سابقا باسم "برج صدام"، يقع في منطقة اليرموك غربي بغداد ويبلغ ارتفاعه حوالي 205 أمتار، ويوجد في أعلى البرج "المطعم الدوار"، بدأ العمل به عام 1991 وافتتح في عام 1994.

ودمرت بدالة المأمون الملاصقة للبرج خلال قصف القوات الأمريكية لبغداد عام 2003، وتضرر البرج من جراء القصف، ما جعله مهجورا خاليا من أي نشاطات وفعاليات.

وأعلن في عام 2007 عن بدء ترميم البرج وأعمال بناء مركز اتصالات متطور وبأيدي مهندسين عراقيين، وأطلق عليه تسمية "مركز اتصالات المأمون".

المصدر: RT + وكالات