بدء اجتماع لجنة التنسيق المشتركة بين الحكومة اليمنية والحوثيين والأمم المتحدة في الحديدة

عقد اليوم الأربعاء أول اجتماع للجنة مراقبة إعادة الانتشار في الحدیدة بحضور ممثلین عن الحكومة اليمنية والحوثيين وبرئاسة قائد فريق المراقبين الدوليين الهولندي باتريك كاميرت.

وبحسب موقع "المشهد اليمني"، بدأ اجتماع لجنة مراقبة إعادة الانتشار في الحدیدة غرب الیمن اليوم الأربعاء، ویعتبر اجتماع اللجنة العسكریة المشتركة بين الحكومة والحوثيين الأول لوضع الجدول الزمني للانسحاب من میناء الحدیدة، وتنفيذ اتفاق السوید.

یشار إلى أن الحوثیین شرعوا صباح الیوم تحت إشراف الجنرال "باتریك" بنزع الألغام لتأمین مرور المدرعات الأممیة ونقل الفریق الحكومي.

وتبنّى مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي بالإجماع، مشروع قرار بريطاني حول اليمن ينص على نشر مراقبين دوليين في الحديدة.

وكلّف مجلس الأمن الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بإرسال فريق طليعي لفترة أولية مدتها 30 يوما إلى الحديدة، لبدء مراقبة ودعم وتسيير اتفاق الهدنة بين الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" الحوثية في المدينة، والذي توصل إليه طرفا النزاع خلال مشاورات السويد الأسبوع الماضي.

المصدر: "المشهد اليمني"