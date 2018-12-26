المعارض البحريني عيسى القاسم يصل إلى العراق

وصل المرجع البحريني المعارض عيسى القاسم الأربعاء إلى مدينة النجف العراقية، قادما من العاصمة البريطانية لندن.

وقال مراسل RT في العراق، إن القاسم قد وصل إلى العراق لزيارة المراقد المقدسة في النجف وكربلاء.

وأضاف أن زيارة المرجع البحريني ليست برعاية الحكومة العراقية وإنما بمبادرة من رجال دين ومراجع في النجف.

ويقول فريق قاسم في معلومات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه وصل إلى العراق لزيارة العتبات الدينية المقدسة بعد انقطاع دام قرابة نصف قرن.

المصدر: RT