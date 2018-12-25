الجيش الإسرائيلي: دفاعاتنا الجوية تصدت لصاروخ أطلق من سوريا

أكد الجيش الإسرائيلي مساء الثلاثاء تصدي منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية لصاروخ أطلق من الأراضي السورية.

وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في تغريدة على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "تم تفعيل منظومة دفاع جوي ضد صاروخ مضاد للطيران أطلق من سوريا".

#عاجل تم تفعيل منظومة #دفاع_جوي ضد صاروخ مضاد للطيران أطلق من #سوريا. لم تقع إصابات أو أضرار — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 25, 2018

ونفى وقوع أي إصابات أو أضرار داخل الأراضي الإسرائيلية.

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ويأتي ذلك بعد أن أفادت وسائل الإعلام الرسمية السورية بأن الدفاعات الجوية للجيش السوري تصدت لـ "أهداف معادية" في سماء ريف دمشق.

وذكرت وكالة "سانا" الرسمية السورية أن "العدوان حصل من فوق الأراضي اللبنانية"، وأكدت إسقاط عدد من تلك الأهداف، دون أن تذكر الجهة المعتدية.

المصدر: RT