 
مباشر

الجيش الإسرائيلي: دفاعاتنا الجوية تصدت لصاروخ أطلق من سوريا

أخبار العالم العربي

الجيش الإسرائيلي: دفاعاتنا الجوية تصدت لصاروخ أطلق من سوريا
Reuters Amir Cohen
إطلاق صواريخ اعتراضية لمنظومة "القبة الحديدية" الإسرائيلية (صورة من الأرشيف)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/l8t0

أكد الجيش الإسرائيلي مساء الثلاثاء تصدي منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية لصاروخ أطلق من الأراضي السورية.

وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في تغريدة على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "تم تفعيل منظومة دفاع جوي ضد صاروخ مضاد للطيران أطلق من سوريا".

ونفى وقوع أي إصابات أو أضرار داخل الأراضي الإسرائيلية.

إقرأ المزيد
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية
الدفاع الجوي السوري يتصدى لأهداف معادية في أجواء ريف دمشق

ويأتي ذلك بعد أن أفادت وسائل الإعلام الرسمية السورية بأن الدفاعات الجوية للجيش السوري تصدت لـ "أهداف معادية" في سماء ريف دمشق.

وذكرت وكالة "سانا" الرسمية السورية أن "العدوان حصل من فوق الأراضي اللبنانية"، وأكدت إسقاط عدد من تلك الأهداف، دون أن تذكر الجهة المعتدية.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الأسلمة لن تحدث.. غضب اليمين في ألمانيا بسبب شوكولاتة حلال