 
مباشر
عاجل
سانا: الدفاع الجوي السوري يتصدى لأهداف معادية في أجواء ريف دمشق

وزارة الدفاع التركية تعلق على تحركات الجيش السوري في منبج

أخبار العالم العربي

وزارة الدفاع التركية تعلق على تحركات الجيش السوري في منبج
Reuters Rodi Said
عسكريون من الجيش السوري في العريمة بريف منبج (صورة من الأرشيف)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/l8si

أكدت وزارة الدفاع التركية أن قوات الجيش السوري موجودة داخل بلدة العريمة في ريف منبج منذ عام 2017.

وكتبت الوزارة في تغريدة على حسابها الرسمي على موقع "تويتر" حول آخر المستجدات بخصوص التطورات في منطقة منبج في ريف حلب شمالي سوريا، أنها "تتابع التطورات في المنطقة عن كثب".

وتقع بلدة العريمة على خط التماس بين المنطقة التي تنفذ فيها القوات التركية عملية "درع الفرات" ضد وحدات حماية الشعب الكردية، وبين ريف منبج الغربي.

إقرأ المزيد
المجلس العسكري لمدينة منبج وريفها
مجلس منبج العسكري: الجيش الروسي يعود إلى المدينة

وفي السياق ذاته، ذكر المجلس العسكري لمدينة منبج وريفها أن الجيش السوري عزز وجوده في العريمة وغربها على خلفية التطورات الأخيرة في المنقطة.

يشار إلى أن القوات الأمريكية المنتشرة في مدينة منبج قد تنسحب في وقت قريب، كما تعتزم تركيا إطلاق عملية عسكرية ضد الوحدات الكردية شرقي الفرات.

المصدر: الأناضول

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الأسلمة لن تحدث.. غضب اليمين في ألمانيا بسبب شوكولاتة حلال